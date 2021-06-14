Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси 10 июня. В первую очередь ситуация связана с беспрецедентным политическим, информационным и санкционным давлением на нашу страну со стороны коллективного Запада, подчеркнул Сергей Сивец:
− Сегодня мы завершаем работу по сбору оригиналов подписных листов, которые содержат аутентичные подписи всех депутатов и членов Совета Республики, для последующей передачи в Министерство иностранных дел. МИД в свою очередь передаст эти подписные листы в международные и межправительственные организации. Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время мы получим соответствующую реакцию на данное обращение.
Сенатор добавил, что парламентарии рассчитывают, что Организацией Объединенных Наций данному обращению будет придан статус официального документа.
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Парламентарии рассчитывают на скорейшую реакцию на обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
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