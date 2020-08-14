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Обращение академиков НАН Беларуси: удержим страну и народ от края пропасти

За свою богатую, героическую и трагическую историю белорусский народ настрадался от многочисленных восстаний и революций, войн и перестроек. Белорусы исчерпали лимит страданий и жертв!

Фото: архив БЕЛТА

Наш жизненный и творческий опыт позволяет утверждать, что белорусский трудолюбивый и талантливый народ за последние десятилетия достиг серьезных успехов в социально-экономической и духовно-культурной жизни страны и развитии науки. Мы гордимся нашей страной, талантливой молодежью – национальным достоянием, золотым запасом и будущим страны, которая чтит и приумножает ратную и трудовую славу многих поколений! 

Мы призываем остановить насилие и разрушение страны. Сегодня спасти страну и народ от противостояния может только общественное примирение и согласие. История учит, что все конфликты и войны заканчиваются миром. Уйдет в прошлое и нынешний конфликт, которого белорусский народ не знал со времен Великой Отечественной войны. 

Молодое поколение, мы обращаемся к вам. Мы убеждены, что за вами научно-технический прогресс, который обеспечит будущее страны. Но вам необходимо знать, что делаете вы это на прочном фундаменте, построенном в годы независимости. Мы уверены, что, опираясь на опыт старшего поколения, молодежь сделает все возможное, чтобы преодолеть противостояние и найти путь, который поможет сохранить мир и согласие в нашей стране.

Мудрое научное академическое сообщество страны призывает белорусский народ к компромиссу и благоразумию. Нельзя допускать ошибочных и опрометчивых решений, продиктованных ситуацией. Во имя памяти о ратной славе белорусского народа и светлого будущего грядущих поколений Разум и Воля белорусов должны возобладать над политическими страстями.  Пока не перейден Рубикон, мы призываем остановить эскалацию.

Сегодня важно слушать и услышать друг друга!

Мы призываем не искать правых и неправых. Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы мир и согласие пришли в наш общий белорусский дом.

С уважением, академики Национальной академии наук Беларуси:

от Отделения физики, математики и информатики – Апанасевич П.А., Казак Н.С.; 
от Отделения физико-технических наук – Витязь П.А., Михалевич А.А.;
от Отделения химии и наук о Земле – Агабеков В.Е., Лиштван И.И.;
от Отделения биологических наук – Хотылева Л.В., Решетников В.Н.;
от Отделения медицинских наук – Кульчицкий В.А., Смеянович А.Ф.;
от Отделения гуманитарных наук и искусств – Бабосов Е.М., Гниломедов В.В.;
от Отделения аграрных наук – Богдевич И.М., Шейко И.П.
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