Обозреватель ИД «Беларусь сегодня»: настоящее гражданское общество – это единение людей, их сплоченность и понимание ответственности за судьбу страны

Журналист обозначил пять тезисов, которые, по его мнению, характеризуют 2020-й и первое полугодие этого года.– пояснил он.По мнению Осипова, 2020 год показал, что значит настоящее гражданское общество. Это единение людей, их сплоченность, понимание ответственности за судьбу страны и, соответственно, мобилизация своих сил для спасения государства от внешних угроз., – отметил обозреватель.Пятым и самым важным пунктом, по мнению Осипова, является небывалый рост национального самосознания белорусов.– заключил Максим Осипов.