Обозреватель ИД «Беларусь сегодня»: настоящее гражданское общество – это единение людей, их сплоченность и понимание ответственности за судьбу страны

Такую точку зрения озвучил обозреватель отдела политической информации издательского дома «Беларусь сегодня» Максим Осипов в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио».
Журналист обозначил пять тезисов, которые, по его мнению, характеризуют 2020-й и первое полугодие этого года.
– Первое – это полная несостоятельность классической демократии в условиях нынешней гибридной войны. Второе, что показал 2020 год, – это колоссальная роль реального гражданского общества, – пояснил он.
По мнению Осипова, 2020 год показал, что значит настоящее гражданское общество. Это единение людей, их сплоченность, понимание ответственности за судьбу страны и, соответственно, мобилизация своих сил для спасения государства от внешних угроз.
– Третье – это устойчивость и эффективность системы государственного управления, которая была выстроена в нашей стране. В год политических катаклизмов «посыпались» почти все – артисты, спортсмены, журналисты, за исключением работников государственного аппарата. И это говорит о многом. Четвертое – цена западных ценностей и их носителей, – отметил обозреватель.
Пятым и самым важным пунктом, по мнению Осипова, является небывалый рост национального самосознания белорусов.
– Впервые за 100 лет жители белорусской земли ощутили себя по-настоящему нацией и народом. Нацией, которая в условиях растущих вызовов и угроз способна выстоять только в сплочении и единстве, – заключил Максим Осипов.