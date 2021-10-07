Обозреватель ИД "Беларусь сегодня": наш Президент интересен любому журналисту своей откровенностью

Было отмечено, что у Александра Лукашенко есть стопка запросов на интервью с иностранными компаниями.– озвучил мнение он.Обозреватель добавил, что журналист CNN Мэтью Чанс не то что проиграл схватку, а даже не вышел из базового лагеря. Это безумное фиаско, сказал Муковозчик.– подчеркнул он.