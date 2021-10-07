Обозреватель ИД "Беларусь сегодня": наш Президент интересен любому журналисту своей откровенностью

Об этом заявил обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Было отмечено, что у Александра Лукашенко есть стопка запросов на интервью с иностранными компаниями.
– Для нормального журналиста и интервьюера Лукашенко – очень заманчивая цель. Я тоже занимался жанром интервью. И могу сказать, это в определенном роде спорт. Когда ты выходишь на интервью с собеседником глаза в глаза, тут вопрос, добьешься ли ты своей цели. Например, цели его разозлить, раскрыть, показать человека с другой стороны – не с такой, с которой он публично известен. И это всегда лотерея, ты никогда не знаешь, чем она закончится. У хорошего журналиста и интервьюера должно присутствовать внутреннее желание вступить в интеллектуальную схватку, – озвучил мнение он.
Обозреватель добавил, что журналист CNN Мэтью Чанс не то что проиграл схватку, а даже не вышел из базового лагеря. Это безумное фиаско, сказал Муковозчик.
– Наш Президент интересен любому журналисту своей откровенностью. У Лукашенко эксклюзив – буквально в каждом абзаце, – подчеркнул он.