Обосновавшаяся вблизи Бреста инвазивная бабочка-вредитель пока не угрожает Беловежской пуще

Ранее сообщалось, что в Беларуси первый очаг инвазии самшитовой огневки, родиной которой является Восточная Азия, был обнаружен в 2019 году вблизи Беловежской пущи.– проинформировали в нацпарке.В научном отделе нацпарка напомнили, что самшитовая огневка получила печальную известность несколько лет назад, когда начала стремительно распространяться по странам Средиземноморья и Центральной Европы, где в лесах и парках присутствует кормовая база для этого вида – различные виды самшита. В Россию бабочка впервые попала в 2012 году на декоративном самшите, завезенном на Кавказ при подготовке к Олимпийским играм в Сочи. В настоящее время огневка уже уничтожила практически все насаждения колхидского самшита, занесенного как реликт и эндемик в Красную книгу России. Восстановление уничтоженных древостоев, если оно вообще возможно, займет не менее нескольких столетий, а последствия этой трагедии полностью проявятся через десятки лет.– констатировали в научном отделе нацпарка.Специалисты добавили, что пока эффективный препарат против самшитовой огневки не найден. Вредитель уже занесен в Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси, изданную НАН Беларуси в 2020 году.