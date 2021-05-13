Обосновавшаяся вблизи Бреста инвазивная бабочка-вредитель пока не угрожает Беловежской пуще

Самшитовая огневка – инвазивный для Беларуси вид бабочек из семейства огневок-травянок, уничтожающий кусты самшита, в настоящее время не угрожает зеленым насаждениям на территории Национального парка «Беловежская пуща», сообщили в природоохранном учреждении.
Ранее сообщалось, что в Беларуси первый очаг инвазии самшитовой огневки, родиной которой является Восточная Азия, был обнаружен в 2019 году вблизи Беловежской пущи.
– В прошлом году огневка добралась до города Каменца и окрестных дач, на которых в последние годы самшит активно используется в создании ландшафтного дизайна, оставив после себя объеденные и окутанные паутиной кусты самшита, – проинформировали в нацпарке. — Сейчас же она засветилась в самом центре Бреста, и для изучения масштабов поражения ею зеленых насаждений даже выезжал специалист из НАН Беларуси.
В научном отделе нацпарка напомнили, что самшитовая огневка получила печальную известность несколько лет назад, когда начала стремительно распространяться по странам Средиземноморья и Центральной Европы, где в лесах и парках присутствует кормовая база для этого вида – различные виды самшита. В Россию бабочка впервые попала в 2012 году на декоративном самшите, завезенном на Кавказ при подготовке к Олимпийским играм в Сочи. В настоящее время огневка уже уничтожила практически все насаждения колхидского самшита, занесенного как реликт и эндемик в Красную книгу России. Восстановление уничтоженных древостоев, если оно вообще возможно, займет не менее нескольких столетий, а последствия этой трагедии полностью проявятся через десятки лет.
– Грозит ли огневка Беловежской пуще? В настоящее время на этот вопрос можно ответить отрицательно – нет, не грозит, – констатировали в научном отделе нацпарка. – В лесах Беловежской пущи нет кормовой базы для этого вида – местный климат все еще слишком холоден для произрастания самшита. Правда, изредка отмечается переход гусениц на кормление другими видами растений. Например, бересклетами. Однако похоже, что это питание не является оптимальным для гусениц огневки, поскольку отсутствуют факты устойчивого развития популяции на других кормовых растениях. Кроме того, с переходом на другие растения гусеницы лишаются своей основной защиты – яда и становятся беззащитными перед многочисленными видами птиц, которые питаются насекомыми.
Специалисты добавили, что пока эффективный препарат против самшитовой огневки не найден. Вредитель уже занесен в Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси, изданную НАН Беларуси в 2020 году.
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Обосновавшаяся вблизи Бреста инвазивная бабочка-вредитель пока не угрожает Беловежской пуще
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