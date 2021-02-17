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  2. Оборотистый могилевчанин, выступив в роли посредника, обманул обоих участников сделки

Оборотистый могилевчанин, выступив в роли посредника, обманул обоих участников сделки

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева обратился 24-летний житель города. Парень рассказал, что был обманут знакомым, который предложил ему помощь в покупке автомобиля.


Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова прокомментировала:

– «Помощник» заверил доверчивого покупателя, что сможет найти ему подходящую по цене машину. Правда, попросил внести залог, якобы чтобы продавец не сомневался. После того, как в руки посредника попало 1350 рублей, он перестал отвечать на звонки и сообщения в социальных сетях. Пришлось обманутому парню искать помощи в милиции.

А через пару дней в органы внутренних дел пришел еще один местный житель,  38-летний индивидуальный предприниматель, который лишился и автомобиля, и 2500 долларов. Общий причиненный ущерб был оценен в 6025 рублей.

Предприниматель искал покупателя на свой автомобиль в технически неисправном состоянии. В процессе поисков познакомился с гражданином, который, проявляя участие, обещал помочь осуществить сделку. Спустя пару дней новый знакомый радостно объявил, что нашел покупателя, однако необходимы деньги, чтобы отремонтировать выставленный на продажу автомобиль. Автовладелец согласился, отдал внушительную сумму и машину и больше не видел ни посредника, ни своих материальных ценностей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в обоих случаях фигурирует один и тот же подозреваемый – 27-летний не работающий, ранее уже судимый за мошенничество местный житель, который опять решил заработать привычным способом. Выступив посредником между продавцом и покупателем, взял у обоих  деньги, забрал автомобиль и скрылся.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка его действиям. При этом удивляет излишняя доверчивость обоих потерпевших. 
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Фото: Алексей МАТЮШ
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