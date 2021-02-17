Оборотистый могилевчанин, выступив в роли посредника, обманул обоих участников сделки

прокомментировала:А через пару дней в органы внутренних дел пришел еще один местный житель, 38-летний индивидуальный предприниматель, который лишился и автомобиля, и 2500 долларов. Общий причиненный ущерб был оценен в 6025 рублей.Предприниматель искал покупателя на свой автомобиль в технически неисправном состоянии. В процессе поисков познакомился с гражданином, который, проявляя участие, обещал помочь осуществить сделку. Спустя пару дней новый знакомый радостно объявил, что нашел покупателя, однако необходимы деньги, чтобы отремонтировать выставленный на продажу автомобиль. Автовладелец согласился, отдал внушительную сумму и машину и больше не видел ни посредника, ни своих материальных ценностей.Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в обоих случаях фигурирует один и тот же подозреваемый – 27-летний не работающий, ранее уже судимый за мошенничество местный житель, который опять решил заработать привычным способом. Выступив посредником между продавцом и покупателем, взял у обоих деньги, забрал автомобиль и скрылся.По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка его действиям. При этом удивляет излишняя доверчивость обоих потерпевших.