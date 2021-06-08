На это сегодня обратил внимание председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус во время доклада Президенту о результатах работы ВПК Беларуси. По его словам, военно-промышленный комплекс и оборонный сектор экономики работают в особой обстановке из-за санкций Евросоюза:
Фото: БЕЛТА
– Коллективный Запад постоянно нагнетает обстановку вокруг Беларуси. Но, несмотря на то что официально четыре предприятия Госкомвоенпрома входят в пакет санкций, все предприятия оборонного сектора экономики исторически постоянно находились под особым влиянием.
Здесь Глава государства уточнил:
– Под давлением… Это естественно. Никто не согласится с тем, что где-то там какая-то Беларусь будет вооружаться, да еще и собственное оружие будет производить.
Еще одной причиной давления, заметил Дмитрий Пантус, зачастую становится открытая зависть к достижениям военно-промышленного комплекса нашей страны.
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Пантус: оборонные предприятия Беларуси постоянно находятся под особым влиянием
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