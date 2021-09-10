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Оборона Минска от польских интервентов в 1919 году

Агрогородок Дубовляны в Минском районе. Здесь расположен небольшой воинский мемориал, где захоронены защитники родной земли двух поколений. Среди погребенных –красногвардейцы, погибшие при защите Минска во время польско-советской войны. Летом 1919 года в этих местах развернулась так называемая польская военная операция «Минск». После разгрома армии Тухачевского под Варшавой поляки двигались на восток.

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