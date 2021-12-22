Обновленный Закон «О дорожном движении» вступит в силу с 22 сентября 2022 года

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Поправки предусматривают возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на автомобиле с коробкой «автомат». В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии.Кроме того, предусмотрена выдача международного водительского удостоверения в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года.Сохраняется право граждан РФ на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в нашей стране.Отмечается также, что пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы. Как уточняют в ГАИ, право управления данными средствами будет предоставляться с 17 лет и прохождение подготовки для сдачи квалификационных экзаменов не потребуется. При этом лицо должно быть допущено по медицинским показаниям к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной.Определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении. Упраздняется необходимость согласования с ГАИ маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом МВД будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение.Что касается государственного технического осмотра, он будет осуществляться на договорной основе. Типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Совмином. Вводится автоматизированный учет результатов техосмотра и допуска к участию в дорожном движении.Также законом определены основные параметры дорожного движения, характеризующие его безопасность и эффективность, возможность их мониторинга и принципы организации дорожного движения.