Обновленный Skoda Kodiaq 2021 представлен официально

К рестайлингу в Skoda подошли с осторожностью. Автопроизводители слегка подкорректировали внешность авто: установили новый передний бампер, капот, решетку радиатора, а также фары, которые в базе светодиодные. Отмечается, что за доплату их можно заменить на матричные.Корму Kodiaq украшает новый спойлер и бампер с имитацией диффузора. Фонарям поменяли наполнение, но сохранили S-образный рисунок. Все эти изменения должны освежить облик рестайлингового транспортного средства и сделать его более выразительным, уникальным, а также динамичным.В салоне обновлений тоже хватает. Установлен иной руль с двумя спицами для обычных версий, появились новая контрастная прострочка на сидениях и расширенная фоновая подсветка, которая теперь освещает карманы в дверях и пространство для ног. Вместе с тем для 7-местного Kodiaq можно заказать эргономичные передние кресла, которые будут набиты пеной с эффектом памяти, оснащены подогревом и вентиляцией.В кроссовер также установили мультимедиа с экраном диагональю до 9,9 дюйма. Всего покупателям предложат на выбор пять уровней оснащения и столько же вариантов двигателей. Базовым станет бензиновый мотор, который может отключать половину цилиндров. Такой двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой, а также передним приводом.Фото: скриншот видео