Румынская марка Dacia, входящая в состав Group Renault, разместила ролик, который посвятила рестайлинговому Duster. В обновленное авто установят линзованные светодиодные фары с Y-образными светодиодными элементами, как у Logan и Sandero третьего поколения. Отмечается, что в салоне может появиться сенсорный экран мультимедийной системы диагональю восемь дюймов, передает Motor.ru.
Актуальный европейский Duster второго поколения находится на рынках с 2017 года. Сейчас транспортное средство готовится к обновлению. В ходе рестайлинга не только изменят дизайн экстерьера и интерьера, но и оборудуют машину автоматической трансмиссией. Уточняется, что в настоящий момент на рынках Европы есть авто с "механикой". После обновления покупатели смогут приобрести Duster с роботизированной коробкой передач EDC.
Вместе с рестайлингом у Duster появится семиместная версия с удлиненной колесной базой и приставкой Grand в названии.
Согласно предварительной информации, премьера обновленного транспортного средства пройдет 22 июня текущего года.
Фото: Dacia
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Обновленный кроссовер Dacia Duster показали на видео
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