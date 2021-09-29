Обновленный Kia Rio получил новый логотип и дополнительные опции

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia сообщила о старте продаж в России транспортных средств семейства Rio: седан и кросс-хэтчбек Rio X в спецификациях 2022 модельного года. Машины пережили рестайлинг минувшей осенью, поэтому менять дизайн еще рано. И тем не менее семейству достались новый логотип марки, экран мультимедийной системы больших размеров, дополнительные функции, топовая комплектация Luxe AV, а также расширенная палитра цветов. Об этом сообщает информационный YouTube-канал INcar.
Rio является третьей моделью марки в России после рестайлингового седана Cerato и паркетника Soul, который получил новый логотип, лишенный овальной рамки. Название компании в нем теперь двухмерное и выполнено иным шрифтом.
Палитра цветов пополнилась бежевым металликом. Для обоих типов кузова отныне предлагается новая комплектация Luxe AV. Она доступна для версий с мотором 1,6 литра как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатым «автоматом».
Кроме того, в этом уровне исполнения установлен 8-дюймовый экран мультимедийной системы, которая работает с Android Auto и Apple Carplay и имеет доступ к сервисам «Яндекс». Эта медиасистема ранее полагалась только для транспортных средств начиная с версии Style. В комплекте с ней идет камера заднего вида с динамическими линиями разметки и датчик света.
Как и ранее, Rio и Rio X можно приобрести с атмосферниками 1.4 MPI (100 л.с.) и 1.6 MPI (123 л.с.), коробки передач шестиступенчатые «механика» и «автомат».
Фото: скриншот видео