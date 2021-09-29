Обновленный Kia Rio получил новый логотип и дополнительные опции

Rio является третьей моделью марки в России после рестайлингового седана Cerato и паркетника Soul, который получил новый логотип, лишенный овальной рамки. Название компании в нем теперь двухмерное и выполнено иным шрифтом.Палитра цветов пополнилась бежевым металликом. Для обоих типов кузова отныне предлагается новая комплектация Luxe AV. Она доступна для версий с мотором 1,6 литра как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатым «автоматом».Кроме того, в этом уровне исполнения установлен 8-дюймовый экран мультимедийной системы, которая работает с Android Auto и Apple Carplay и имеет доступ к сервисам «Яндекс». Эта медиасистема ранее полагалась только для транспортных средств начиная с версии Style. В комплекте с ней идет камера заднего вида с динамическими линиями разметки и датчик света.Как и ранее, Rio и Rio X можно приобрести с атмосферниками 1.4 MPI (100 л.с.) и 1.6 MPI (123 л.с.), коробки передач шестиступенчатые «механика» и «автомат».Фото: скриншот видео