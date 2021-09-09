Обновленный Kia Cerato начали собирать в России

Рейстайлинговый Cerato стал первой моделью Kia на российском рынке с новым логотипом. Модель получила локальные внешние изменения: решетка радиатора стала более узкой и срослась с фарами, переделан рисунок ходовых огней.Также рестайлинговый седан оснастили новым телематическим комплексом Kia Connect, который позволяет управлять некоторыми системами дистанционно при помощи смартфона, в том числе запуском двигателя, активацией климатической установки и управлением замками дверей.Cerato можно купить с 1,6-литровым агрегатом, выдающим 128 л.с. и 155 Нм крутящего момента. Топовым мотором осталась прежняя 2,0-литровая атмосферная «четверка», развивающая 150 сил и 192 Нм. Первый мотор сочетается с 6-ступенчатой механикой или автоматом такого же диапазона, а второй – только с автоматической коробкой.В базовой комплектации Classic автомобиль предлагают с 1,6-литровым мотором и механической либо автоматической коробкой. В оснащение входят галогенные фары со светодиодными ходовыми огнями, 15-дюймовые колесные диски и камера заднего вида. В салоне имеется мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, работающая с Apple CarPlay и Android Auto, мультируль с регулировкой по высоте и вылету, а также кондиционер.Водительское сиденье можно настроить на нужную высоту. В списке помощников по умолчанию числятся система мониторинга давления в шинах, ассистент при трогании на подъеме, система напоминания о забытых на заднем ряду пассажирах.В Comfort добавлены боковые подушки, занавески безопасности, обогрев руля и рычаг селектора передач, отделанные кожей.Комплектацию Luxe можно узнать снаружи по светодиодным противотуманкам и 16-дюймовым колесным дискам. Кондиционер заменен на климат-контроль, дополненный отопителем, а в приборную панель встроен 3,5-дюймовый экран. Кроме этого, имеется круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик света и задний парктроник.Комплектация Prestige включает светодиодные фары, обогрев задних сидений, цветной экран в комбинации приборов, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, телематическую систему Kia Connect и 16-дюймовые легкосплавные диски.В спортивной комплектации GT Line Cerato отличается диодными фонарями, решеткой радиатора, спойлером, красными акцентами, черными корпусами внешних зеркал и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В салоне установлены сиденья с боковой поддержкой, усеченный руль с лепестками управления трансмиссией. Также имеются отсек для беспроводной зарядки и передние датчики парковки.В топ-версии GT Line+ есть «кожаный» салон, электропривод сиденья водителя, адаптивный круиз-контроль и электромеханический стояночный тормоз.Фото: скриншот видео