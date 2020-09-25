Раскопки в Масюковщине на месте бывшего лагеря военнопленных шталаг-352 продолжались пять месяцев. В ходе полевых военно-поисковых работ были обнаружены останки 144 человек.
Фото носит иллюстративный характер
– В сентябре поисковые работы на месте шталага-352 временно приостановлены, – информирует ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Александр Лугин. – Если погода и обстоятельства позволят, то поисковики вернутся к раскопкам в октябре. Еще предстоит поднять на поверхность основной костяк с останками десятков погибших бойцов.
Предполагается, что обнаруженные останки будут с почестями перезахоронены на мемориале в Масюковщине, возведенном на месте массового захоронения в 1964 году.
Фото: pixabay.com
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Обнаружены останки 144 человек и 11 солдатских медальонов – итоги поисков в Масюковщине
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