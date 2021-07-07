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Обнаружена редкая мутация, связанная с диабетом второго типа

Британские генетики выявили редкую мутацию гена GIGYF1, из-за которой возрастает риск развития диабета второго типа. Данная разновидность наблюдается примерно у 0,033% людей в мире, передает ТАСС.


Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, диабетом первого и второго типа страдают около 463 млн людей. Чтобы не умереть или не попасть в медицинское учреждение, они должны постоянно принимать инсулин.

В новом исследовании британские генетиков под руководством Джона Перри из Кембриджского университета, размещенном в научном журнале Nature Communications, описывается одна из самых редких, но при этом опасных разновидностей, из-за которой у человека может развиться диабет второго типа.

Исследователи работали со сведениями проекта UK Biobank, для которого около 400 тыс. британцев предоставляют свою ДНК, проходят медосмотр, сообщают о пищевых предпочтениях и рассказывают о вредных привычках. Перри и его коллеги анализировали разновидности генов, характерные для людей с диабетом. В целом они изучили истории болезни по меньшей мере 200 тыс. участников проекта.

Ученые выявили редкую мутацию, из-за которой клетки иммунной системы и иные части организма старели быстрее. Кроме того, она примерно в шесть раз увеличивала риск возникновения диабета второго типа. Данная мутация гена GIGYF1 в несколько раз превосходит все известные разновидности в других генах, которые связаны с диабетом и являются причиной метаболического синдрома.

Как именно данный вариант GIGYF1 увеличивает риск развития диабета, исследовали в настоящее время не выяснили. Ученые полагают, что эта мутация нарушает способность клеток нормально отзываться на уменьшение или увеличение сосредоточенности инсулина в организме.

Фото: pixabay.com
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