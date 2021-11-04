Обнаружен второй самописец потерпевшего крушение под Иркутском Ан-12

Параметрический самописец грузового самолета Ан-12, потерпевшего крушение 3 ноября в Иркутской области России, обнаружен, передает ТАСС.
– Найдены два самописца – речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию, – рассказали ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Кроме того, отмечается, что на месте крушения воздушного судна работают сотрудники СК РФ.
Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск с грузом продуктов на борту, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 по минскому времени. Позднее воздушное судно обнаружили в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились девять человек, все они погибли. Среди версий происшествия следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия, а также техническую неисправность самолета.
Фото: РИА Новости