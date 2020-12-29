Специалисты Центров лечения рака Америки выявили тревожные симптомы возможного рака легких, которые проявляются на глазах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.
Среди ранних признаков злокачественной опухоли выделяются одышка и легкий кашель, однако по мере развития болезни данные симптомы становятся серьезнее и заметнее, они начинают распространяться на другие органы. Так, немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) нередко зарождается в бронхах, а после переходит на иные части организма, повреждая при этом нервы.
Исследователи считают, что рак способен вызвать синдром Горнера, заключающийся в поражении симпатической нервной системы и выражающийся опущением верхнего века, сужением зрачка, западанием глазного яблока, а также отсутствием потовыделения на пораженной стороне лица.
Если метастатические клетки поражают головной или спинной мозг, то признаки могут включать нечеткость зрения или двоение в глазах.
Фото: pixabay.com
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Обнаружен тревожный симптом рака легких
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