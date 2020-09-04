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  2. Обнародованы детали разговора между Варшавой и Берлином, перехваченного белорусской разведкой

Обнародованы детали разговора между Варшавой и Берлином, перехваченного белорусской разведкой

Соответствующая информация озвучена в новостном эфире телеканала ОНТ. Запись разговора размещена также в телеграм-канале Пул Первого.

Как сообщалось ранее, 3 сентября о перехваченном радиоэлектронной военной разведкой разговоре рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Содержание разговора подтверждает: озвученная ранее немецкими властями информация, что россиянин Алексей Навальный был отравлен, является фальсификацией. Заявлялось, что для отравления было использовано вещество типа "Новичок".

Александр Лукашенко предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель, для ее администрации факты, может быть, и заявление, которое она сделала. "Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", - рассказал Президент.

Белорусская сторона также передала все материалы российским спецслужбам для дальнейшего изучения и разбирательства.

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