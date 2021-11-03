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  2. Обнародована программа XI Минского международного Рождественского оперного форума

Обнародована программа XI Минского международного Рождественского оперного форума

Столь любимый минчанами ежегодный оперный фестиваль пройдет с 14 по 22 декабря в Большом театре Беларуси.

Нынче он еще и долгожданный, потому что в 2020 году провести праздник в международном формате было нереально. Мир еще не адаптировался к пандемии, слишком много было страхов, слишком плотно закрыты границы.

В этом году благодаря антиковидным прививкам ограничения понемногу стали сниматься, и для нашей оперной публики забрезжил свет в окошке. 23 марта на пресс-конференции в Большом театре Беларуси тогдашний директор Александр Евгеньевич Петрович твердо заявил: 

– То, что Рождественский форум в 2021 году должен быть, и мы планируем его проведение, это однозначно.

К счастью, ни смена руководства в Большом театре, ни наступление четвертой волны на это решение никак не повлияли. Форум состоится, причем в международном формате!

Это не значит, что с визитом в белорусский Большой приедут зарубежные театры. В нынешней обстановке это физически невозможно. Да и гастрольные спектакли в рамках форума были далеко не каждый год. И не всегда они были на высоте.

Зато в этом году будет масса других очень ярких событий.

Это премьера оперы Сен-Санса «Самсон и Далила» в постановке заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой. Со времен Александровской в Большом не видели такого, чтобы постановщик сам исполнял заглавную роль! Даже не знаю, чего больше ждать: спектакля Оксаны – а он обещает быть великолепным! – или ее явления на сцене. Подготовка идет полным ходом, два премьерных показа состоятся 14 и 15 декабря.

А 17 декабря нам обещано эпохальное событие, которого мы ждали никак не меньше десяти лет. С сольным концертом в Большом театре Беларуси выступит блистательная Екатерина Семенчук. Дирижировать будет хорошо знакомый минчанам азербайджанский маэстро Эйюб Кулиев.

В рамках форума также покажут три самые свежие и самые яркие оперные постановки Большого, это «Фауст» Гуно, «Виллисы. Фатум» Пуччини и «Дикая охота короля Стаха» Солтана. Кто выступит в главных ролях, пока неизвестно. Дирижировать «Фаустом» и «Дикой охотой» специально приедет Андрей Иванов.

И наконец, заключительный гала-концерт звезд мировой оперы 22 декабря, которым будет дирижировать Джанлука Марчано. Подробности об участниках и программе концерта пока держатся в тайне. Молчит и директор, и пресс-службы, и это самый яркий признак того, что готовится нечто необыкновенное.

Что ж, будем ждать Оперного форума, который согреет и расцветит нашу зиму! 

juliaandr@gmail.com

Фото Большого театра Беларуси

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