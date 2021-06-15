Областные туры проекта "Властелин села" стартуют 18 июня

, – рассказала Юлия Зинкевич.23 июня областную конкурсную эстафету проекта принимают Гродненская и Минская области, 25-го – Гомельская, 26-го –Брестская. Финиширует проект 9 и 10 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области в рамках официальной программы республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), где за титул "Властелин села – 2021" поборются шесть семей – победители областных туров.Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" способствует закреплению молодых семей на селе, популяризации сельскохозяйственного труда, поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, укреплению семейных традиций и совершенствованию института семьи.