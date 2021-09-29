Областной слет молодых семей пройдет в Каменецком районе 29–30 сентября

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Это будет уже 15-й такой слет. Его участниками стали десять супружеских пар из Пинска, Пинского, Барановичского, Кобринского, Ляховичского, Каменецкого, Ивацевичского, Березовского, Жабинковского и Брестского районов. Некоторые из них – молодые родители, другие недавно вступили в брак.– уточнила Светлана Мирчук. Она добавила, что слет помогает молодым семьям стать активнее и не оставаться в стороне от жизни своего региона.Участников ждет насыщенная программа. В Видомле они понаблюдают за фольклорным свадебным обрядом "Веночки". Затем посетят храм Покрова Божией Матери, где пройдет молебен о счастливой семье. В Каменюках супружеским парам предложат мастер-класс по ткачеству, они также посоревнуются в блицтурнире, интеллектуальном квизе и конкурсе блюд белорусской кухни. Сюрпризом для молодых семей станут экскурсии в археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще и к Каменецкой башне.Организатором слета выступает областная организация БРСМ при поддержке Брестского облисполкома, областных объединения профсоюзов и отделения Белорусского фонда мира.