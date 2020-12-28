Областной профсоюзный праздник соберет сегодня более сотни ребят в Витебске

Мероприятие пройдет в Витебском областном Дворце детей и молодежи. Гостями праздника станут более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанников детского дома. Ребят ждут новогодние сюрпризы, игры и подарки. Радостное настроение помогут создать сказочные персонажи, которые будут развлекать детей и их родителей. Атмосферу праздника дополнит театрализованное представление «Там, где рождаются Снегурочки» в исполнении ведущих детских коллективов Дворца.
«Новогодние праздники – лишь часть большой благотворительной акции «Профсоюзы – детям». По традиции в канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы оказывают благотворительную помощь всем находящимся в уязвимом положении категориям детей. Представители профсоюзных организаций всех уровней во всех регионах страны посещают детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встречаются с воспитанниками подшефных интернатских учреждений», – отметили в пресс-службе.
Например, сегодня в Глубокском районе с участием председателя Белорусского республиканского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергея Холяво пройдут мероприятия по вручению денежных сертификатов и новогодних подарков многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
В Витебской области с момента объявления благотворительной акции «Профсоюзы – детям» в 2002 году на областной профсоюзной елке побывали около 3,5 тысячи ребят.
Организаторы новогоднего мероприятия – Витебское областное объединение профсоюзов, отраслевые профсоюзы, первичные профсоюзные организации предприятий и организаций города.
Фото: БЕЛТА