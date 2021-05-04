Областная историческая интернет-олимпиада «Долгие версты войны» стартует завтра в Могилеве

Фестиваль науки в БРУ проходит не первый год и традиционно включает в себя самые разные мероприятия: выставки, конкурсы, лекции, олимпиады, тренинги ведущих преподавателей и ученых. В этом году в его программе: ежегодная конкурсная выставка университета по итогам научно-исследовательской работы студентов и магистрантов, научно-техническая конференция, конкурс видео-мотиваторов «Герои нашего времени» среди старшеклассников Ленинского района города, олимпиады по программированию, черчению, физико-математическая, химико-биологическая, по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей, творческий конкурс «Битва креатива» в рамках молодежного форума «Маркетинг-NEXT» и многое другое.Фото: БРУ