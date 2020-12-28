Обезьяна отобрала у мужчины сумку с деньгами и разбросала их

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Вечером 22 декабря, обезьяна выхватила у пожилого индийца сумку, добычу утянула с собой на дерево. Внутри сумки находилось примерно 400 тысяч индийских рупий. Обезьяна надеялась отыскать в сумке лакомство – она вытаскивала купюры и сбрасывала их вниз. Собравшиеся местные жители стали подбирать деньги – начался переполох.Владелец сумки хотел успокоить животное, но не смог. Примат оставил сумку в покое, когда она уже была пуста. Мужчина заявил об этом в полицию.Ранее сообщалось, что дикая обезьяна помогла жительнице индонезийской провинции Южный Калимантан постирать белье. Примат забрался на край таза и погрузил вещи в воду, а потом извлек одежду из мыльной жидкости и потер ее.