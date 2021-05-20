Объездной мост через реку Рова в Борисовском районе планируют построить за две недели

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил гендиректор РУП «Минскавтодор-Центр» Василий Гледко.
Вчера днем поступило сообщение об обрушении моста на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск недалеко от деревни Семеньковичи Борисовского района. Рухнул один из трех пролетов моста. «Работы по восстановлению объекта – процедура длительная, поэтому с сегодняшнего дня на данном участке начинают возводить временный мост, чтобы гражданам не приходилось тратить время на объезд. Его построят в течение двух недель», – заверил Василий Гледко.
Сейчас организован временный объезд аварийного участка для автотранспортных средств общей массой до 20 тонн по дорогам Н23642 и Н8108. Перепробег составит восемь километров.
Обстоятельства обрушения моста устанавливают следователи.
Фото: МЧС
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