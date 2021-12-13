Красный Крест в ТЛЦ выполняет даже индивидуальные просьбы беженцев

На сегодняшний день беженцам было роздано 156 тонн гуманитарной помощи - об этом сообщил журналистам генеральный директор Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.
- Неравнодушие продемонстрировала вся страна: общественные организации, простые люди и предприятия - все без исключения оказывали помощь мигрантам. Сейчас беженцы обеспечены всем. Но остаются мелкие моменты вроде разгрызенной соски, сломанного термоса для детской смеси, треснутой бутылочки для кормления. Да, мелочи... Однако, понятно , что для этих людей такие моменты - проблема номер один, нельзя покормить ребенка. Поэтому сейчас мы поедем в аптеку и привезем все необходимое, чтобы эту проблему закрыть. Еще случай: пришла женщина и показала порванные сапожки своего ребенка. Поэтому мы сейчас же поедем на склад и привезем ему теплую обувь. Каждое утро мы делаем обход, чтобы все вопросы, которые поднимаются, закрыть к обеду.
Дмитрий Шевцов проинформировал, что запас продуктов для беженцев, находящихся во временном лагере, сформирован уже на две недели: на складе находится более 25 тонн продуктов. Ежедневно на складе организации и непосредственно во временном лагере помимо штатных сотрудников Красного Креста работают около 20 добровольных помощников из БРСМ, Белорусского союза женщин, органов соцзащиты и "Белой Руси".