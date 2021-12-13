Красный Крест в ТЛЦ выполняет даже индивидуальные просьбы беженцев

Дмитрий Шевцов проинформировал, что запас продуктов для беженцев, находящихся во временном лагере, сформирован уже на две недели: на складе находится более 25 тонн продуктов. Ежедневно на складе организации и непосредственно во временном лагере помимо штатных сотрудников Красного Креста работают около 20 добровольных помощников из БРСМ, Белорусского союза женщин, органов соцзащиты и "Белой Руси".