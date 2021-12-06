Обеспечены всем – волонтеры рассказали, как обстоит ситуация с гуманитарной помощью беженцам

По словам волонтеров, которые помогают обслуживать баню, сейчас уже нет очередей, как были в первые дни открытия объекта. Ситуация штатная: кто хочет помыться – может это сделать в любое удобное время.- отметила волонтер Белорусского союза женщин Людмила.Также регулярно подвозятся и продуктовые наборы. В помощь белорусам второй день в раздаче питания и продуктовых наборов помогают волонтеры из Севастополя.- рассказалаНапомним, что волонтеры из Севастополя будут помогать белорусам в ТЛЦ до 9 декабря.