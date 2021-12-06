Обеспечены всем – волонтеры рассказали, как обстоит ситуация с гуманитарной помощью беженцам

Первым делом утром мы решили отправиться в баню. Дрова колются, пар идет, людей пока нет.
- Через сколько затопите?
- Через часа полтора, тогда и народ начнет подтягиваться.
По словам волонтеров, которые помогают обслуживать баню, сейчас уже нет очередей, как были в первые дни открытия объекта. Ситуация штатная: кто хочет помыться – может это сделать в любое удобное время.
- Женщины подольше моются – ведь многие идут сюда с детьми, поэтому их в день поменьше принимаем, мужчины быстрее – в день проходит по 200-250 человек. В одежде после помывки отпала необходимость: в четверг привезли целую фуру. Оделись все и даже осталось немного вещей про запас, - отметила волонтер Белорусского союза женщин Людмила. – То же и с медиками, которые проверяют людей на педикулез. Проверка продолжается, но в этом уже нет необходимости.
Также регулярно подвозятся и продуктовые наборы. В помощь белорусам второй день в раздаче питания и продуктовых наборов помогают волонтеры из Севастополя.
- Несмотря на то, что в Крыму, откуда мы прибыли – 16 градусов, белорусская зима не огорчает. Даже в мороз работать легко. Согревает не только активность, но и благодарность людей: вчера несколько беженцев сказали на русском и английском «спасибо». В целом мы привыкли к благодарности, у себя на Родине часто слышим ее от бездомных, которым раздаем еду. Здесь же меньше, но только лишь потому, что замечаем, что обездоленные люди уже замучены ожиданием, у них нет сил, - рассказала волонтер из благотворительного общества «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.
Напомним, что волонтеры из Севастополя будут помогать белорусам в ТЛЦ до 9 декабря.