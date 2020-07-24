Объемы строительства жилья в Беларуси планируется увеличить

Об этом рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.





- У нас стабильно прирастает жилищный фонд. В последние годы мы строим не менее 4 млн квадратных метров жилья. А на следующую пятилетку, 2021-2025 годы, мы наметили планы повышены. Все таки еще много наших граждан остаются без собственного жилья. И нужно этот вопрос решать. Для этого есть все условия.

Особое внимание при этом будет уделено строительству не только тех квартир, которые люди покупают в собственность, но и арендному жилью, а также жилью, где на полную мощность будет использоваться электрическая энергия: не только для освещения и приготовления пищи, но и для отопления, для подогрева воды:

- Сегодня наше министерство тесно работает с облисполкомами, Мингорисполкомом и Минэнерго по оттачиванию схем подключения таких домов. Ведь, чтобы выполнить планы по большому объему строительства жилья, нужно подготовить всю инфраструктуру: проложить кабели, построить трансформаторные подстанции и так далее. По объемам такого жилья в 2021 году планируется ввести примерно столько же, как и арендного - порядка 270 тысяч квадратных метров.

Начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская в то же время отметила, что строительство жилья с господдержкой сегодня в основном осуществляется для многодетных семей. И с 2021 года такие семьи должны находиться в очереди на жилье не более года с даты их постановки на учет.

- Этот годичный срок в небольших райцентрах в большинстве выполняется. Многодетные семьи в установленные сроки на строительство жилья направляются. Проблемы есть в крупных районных и областных центрах и Минске. Но темпы строительства жилья для этой категории увеличены, как и темпы направления на строительство.

Инна Егоровна напомнила, что с 1 января многодетным семьям разрешено досрочно использовать средства семейного капитала на улучшение жилищных условий. И обратила внимание, что госпомощь многодетным семьям будет увеличиваться, законодательство в этом плане совершенствуется.

Кстати, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья, введенного в эксплуатацию за счет всех источников финансирования, в январе-июне по данным статистики составила 1123 рубля, с использованием государственной поддержки - 1019.