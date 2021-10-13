Объем взаимной торговли товарами в ЕАЭС за 8 месяцев вырос на 31%

Объем взаимной торговли товарами в ЕАЭС за январь – август текущего года составил 45 млрд долларов США, это более чем на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6%. Доля взаимной торговли в общем обороте торговли ЕАЭС составила 14,6%.

По ее словам, рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС.

– Наибольший в Казахстане (на 38%) и России (почти на 34%). Поставки на рынок союза из Армении увеличились почти на 31%, из Кыргызстана – на 30%, из Беларуси – почти на 22,5%.

Что касается белорусских товаров, в наибольшей степени выросли поставки из этой страны на внутренний рынок союза металлов и изделий из них – в 1,4 раза, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 28%, текстиля, текстильных изделий и обуви – почти на 27%, – сообщила Ия Малкина.

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