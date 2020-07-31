Объем прямых иностранных инвестиций в Беларуси по итогам первого полугодия ожидается в объеме около миллиарда долларов

Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе в Беларуси оценивается позитивно: по итогам первого полугодия их объем ожидается на уровне около миллиарда долларов США, в то время как за весь прошлый год поступило на 300 миллионов больше. Об этом сообщил сегодня министр экономики Александр Червяков в рамках Международной инвестиционной конференции, организованной НАИП.

Министр в своем выступлении обозначил, что в этих сложных "ковидных" условиях Беларусь не ограничила мобильность населения, не закрыла границы, не остановила предприятия, оказывала помощь бизнесу, снижая издержки через налоги, арендные платежи, отсрочки и так далее.

– Принимаемые Правительством меры позволяют нам в этом году сохранить уровень экономики прошлого года, сохраняя макросбалансированность. Несмотря на ряд ограничений при реализации отдельных инвестиционных проектов (проблемы с приездом иностранных специалистов, с поставкой оборудования из-за рубежа, с привлечением финансирования в необходимом объеме), инвестиционная активность сохраняется на уровне 2019 года. Даже в этих условиях крупные инвестпроекты с иностранным капиталом реализуются в соответствии с графиками. К примеру, строительство горно-обогатительного комбината по производству калийных солей, экспериментального многофункционального комплекса "Минск-Мир", с опережением строится высокотехнологичный агропромышленный комплекс полного цикла БНБК и многие другие, – отметил Александр Червяков.

В целом привлечение инвестиций является одной из важнейших задач социально-экономического развития. По словам министра экономики, сегодня в Беларуси сформированы в том числе на законодательном уровне привлекательные условия для инвестирования в самые разные отрасли. Есть преференциальные режимы в зависимости от специфики проектов. Основные – Парк высоких технологий, Парк «Великий камень», особая экономическая зона «Бремино-Орша».

– Понимая, что конкуренция за инвестиции в мире только возрастает, мы продолжаем совершенствовать национальное инвестиционное законодательство. Это касается упрощения условий вхождения инвесторов на белорусский рынок, снижения издержек в период реализации проектов, минимизации рисков и повышение защиты прав собственности. Например, планируется внедрение механизма специальных инвестиционных договоров, предусматривающих гарантирование выкупа определенной части продукции, – рассказал спикер.