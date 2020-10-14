Об этом рассказал генеральный директор управляющей компании холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич, пишет БЕЛТА.
– Идет планомерная работа по наращиванию экспортных поставок. За последние пять лет объем экспорта вырос примерно в 1,8 раза. По итогам 2019 года организации холдинга поставили на экспорт продукции на общую сумму около $160 млн, – отметил Сергей Казакевич.
По итогам 2020-го компания рассчитывает выйти по экспорту на уровень прошлого года, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку.
За первые 6 месяцев этого года объем экспорта фармпродукции организаций – участников холдинга составил $82,6 млн. Сформировано положительное сальдо в размере $5,3 млн. Всего на долю холдинга "Белфармпром" приходится около 80% всех экспортных поставок отечественных лекарств. В текущем году холдинг поставлял товары в 34 страны.
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Объем экспорта белорусской фармацевтической продукции за последние пять лет увеличился в 1,8 раза
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ