Объем экспорта белорусской фармацевтической продукции за последние пять лет увеличился в 1,8 раза

– отметил Сергей Казакевич.По итогам 2020-го компания рассчитывает выйти по экспорту на уровень прошлого года, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку.За первые 6 месяцев этого года объем экспорта фармпродукции организаций – участников холдинга составил $82,6 млн. Сформировано положительное сальдо в размере $5,3 млн. Всего на долю холдинга "Белфармпром" приходится около 80% всех экспортных поставок отечественных лекарств. В текущем году холдинг поставлял товары в 34 страны.