Объем директивного кредитования в 2020 году составил 2,4 млрд рублей

Объем директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2020 году составил 2,4 млрд рублей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2020 года № 802, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Сообщается, что изначально сумма директивного кредитования составляла 740 млн рублей, затем она несколько раз была увеличена Правительством.
В том числе кредитование в рамках мероприятий государственных программ увеличено с 375,39 млн до 528,979 млн рублей. Из этой суммы Br 496,878 млн пришлось на реализацию госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы (изначально – 304,56 млн рублей). Более чем в два раза по сравнению с первоначальным значением было увеличено кредитование развития гражданской авиации – с 30 млн до 64,9 млн рублей.
Также отмечается, что кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений Президента поэтапно увеличено с 335,3 млн до 1,8 млрд рублей.
Фото: pixabay.com
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