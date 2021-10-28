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Обелиски великого подвига: мемориальный комплекс «Курган Славы» в Мозыре

Продолжаем наш проект по увековечиванию в видеокадрах памяти нашего народа о Великой Отечественной войне. Смотрите новый ролик из цикла «Обелиски великого подвига» о мемориальном комплексе «Курган Славы» в Мозыре. Открытие мемориала состоялось в 1967 году и было приурочено к 23-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 875 дней продолжалась нацистская оккупация города на Припяти. Основные элементы мемориала – 45-метровая стела, Вечный огонь и братская могила солдат и партизан. В 2012 году на мемориале был установлен памятный знак воинам-интернационалистам, воевавшим в Афганистане. На Кургане Славы проводятся митинги и парады, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами. При создании видео использована кинохроника БГАКФФД.

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