Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания не должны обслуживать граждан без защитных масок, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
Об этом заявила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.
– После введения обязательного масочного режима в Минске мы сразу оповестили все подчиненные нам объекты, что посетителей надо информировать о необходимости носить маски. Об этом граждан в магазинах уведомляют с помощью объявлений на входе и посредством радиоузлов. Если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты органов дыхания в помещении, его не допускают к обслуживанию и уведомляют о необходимости соблюдать противоэпидемические правила, – рассказала Нина Емельянова.
Мониторинг соблюдения в объектах всех правил против распространения COVID-19 главное управление торговли и услуг Мингорисполкома проводит на постоянной основе.
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Объекты торговли и общепита не будут обслуживать посетителей без защитных масок
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