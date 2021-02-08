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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

На совещании у Президента обсудили финальные штрихи подготовки к Всебелорусскому народному собранию

Объективно о главном

Уже в четверг стартует важнейшее общественно-политическое событие — начнет работу Всебелорусское народное собрание. Делегаты из всех регионов Беларуси, представители разных возрастов и профессий, политических партий и общественных объединений соберутся вместе, чтобы сообща определить стратегию развития страны на ближайшие пять лет. Вчера Президенту докладывали обо всех нюансах готовности к масштабному форуму. Отдельно Глава государства высказал слова благодарности в адрес людей, принимавших участие в социологическом исследовании, которое проводилось в преддверии VI Всебелорусского народного собрания. А важность проделанной работы Александр ­Лукашенко оценил так:
— Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении.

Проведение крупного социологического исследования Президент анонсировал неделю назад, на предыдущем совещании по вопросам подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания. Для Александра Лукашенко было очень важно узнать глубинные настроения общества, получить объективный срез общественного мнения по тем вопросам, которые волнуют людей и от которых зависит развитие страны. Кроме того, на вчерашнем мероприятии он обратил внимание — работы еще предстоит немало: 

— И эта работа будет связана не только с выступлениями, заключениями, резолюциями Всебелорусского народного собрания, но и с материалами доклада Президента, его выступления на этом собрании.


В этой связи роль социологического исследования, которое проводилось в два этапа и в котором приняли участие около 10 тысяч человек, крайне высока. 

— Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в десять раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей, — прокомментировал белорусский лидер широкий охват исследования. 


Поделился он и деталями проведения социологических опросов: 

— Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину. Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали население, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском.


Сейчас результаты исследования обобщаются. Александр Лукашенко так объяснил его значимость: 
— Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей. 

Президент напомнил, что в проведении социологических опросов были задействованы зарубежные социологические службы, которые, прежде всего, и будут подводить итоги. Участвовали в исследовании также белорусские государственные и частные социологические организации.

— Объективность будет самая высокая, — убежден Александр Лукашенко. 


…Глава государства поблагодарил всех, кто принял участие в опросах в качестве респондентов, и еще раз напомнил, что исследование проводилось на условиях полной анонимности:

— Наши люди просто молодцы… Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении.

konon@sb.by

konoga@sb.by

Фото БЕЛТА

Эксперты рассказали, как проходило масштабное социологическое исследование к Всебелорусскому народному собранию
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