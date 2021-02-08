На совещании у Президента обсудили финальные штрихи подготовки к Всебелорусскому народному собранию

— Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении.
Проведение крупного социологического исследования Президент анонсировал неделю назад, на предыдущем совещании по вопросам подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания. Для Александра Лукашенко было очень важно узнать глубинные настроения общества, получить объективный срез общественного мнения по тем вопросам, которые волнуют людей и от которых зависит развитие страны. Кроме того, на вчерашнем мероприятии он обратил внимание — работы еще предстоит немало:
— И эта работа будет связана не только с выступлениями, заключениями, резолюциями Всебелорусского народного собрания, но и с материалами доклада Президента, его выступления на этом собрании.
В этой связи роль социологического исследования, которое проводилось в два этапа и в котором приняли участие около 10 тысяч человек, крайне высока.
— Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в десять раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей, — прокомментировал белорусский лидер широкий охват исследования.
Поделился он и деталями проведения социологических опросов:
— Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину. Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали население, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском.
Сейчас результаты исследования обобщаются. Александр Лукашенко так объяснил его значимость:
— Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей.
Президент напомнил, что в проведении социологических опросов были задействованы зарубежные социологические службы, которые, прежде всего, и будут подводить итоги. Участвовали в исследовании также белорусские государственные и частные социологические организации.
— Объективность будет самая высокая, — убежден Александр Лукашенко.
…Глава государства поблагодарил всех, кто принял участие в опросах в качестве респондентов, и еще раз напомнил, что исследование проводилось на условиях полной анонимности:
— Наши люди просто молодцы… Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении.
konon@sb.by
konoga@sb.by
Фото БЕЛТА
Эксперты рассказали, как проходило масштабное социологическое исследование к Всебелорусскому народному собранию