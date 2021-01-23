На первом месте — наука

Не отстаем от мировых достижений

Белорусская наука вышла на качественно новый уровень, близкий к мировому. Белорусская наука вышла на качественно новый уровень, близкий к мировому.

Диктат технологий

Карьеру Владимира Гусакова как ученого можно назвать классической: он прошел все ступеньки научного и творческого роста. Это очная аспирантура и защита кандидатской диссертации. Работа младшим и старшим научным сотрудником. Затем очная докторантура и защита докторской диссертации. Работа заведующим структурным подразделением в институте — сектором кооперации и интеграции, директором Института экономики и информации в АПК. Работа в Академии аграрных наук в должности вице-президента и одновременно выполнение функций академика-секретаря Отделения экономики. Затем приглашение в Национальную академию наук заместителем председателя и исполнение обязанностей академика-секретаря Отделения аграрных наук.И вот сейчас — председатель президиума Национальной академии наук. Со стороны все выглядит просто, как по нотам. Но в реальности не совсем так, говорит Владимир Гусаков. За каждым шагом стоял огромный творческий труд, зачастую приходилось забывать о затратах и времени.После года работы Владимир Гусаков поступил в аспирантуру Белорусского НИИ экономики и организации сельского хозяйства. Были ли сомнения при выборе пути науки? Без них не обошлось. Ведь однокурсники по вузу, которые пошли на производство, имели хорошие должности, материальное благополучие. В это время Владимир Гусаков учился в аспирантуре, снова на стипендии. Спасали повышенная работоспособность и стремление быть не хуже других. В любых обстоятельствах.Как показывает время, все было не зря. За более чем четыре десятка лет в науке Владимир Гусаков стал ведущим ученым в области аграрной экономики. Его знают как разработчика теории переходного периода и методологии рыночного аграрного хозяйственного механизма. Он один из авторов государственной программы совершенствования АПК Беларуси на 2001–2005 годы, возрождения и развития села на 2001–2010 годы. Автор и соавтор более 1000 научных работ, 30 монографий и книг. Подготовил около 40 докторов и кандидатов экономических наук. Сегодня это одна из самых крупных научных школ страны.За время председательства Владимира Гусакова Национальная академия наук взяла курс на тесное взаимодействие с практикой, превратилась в крупную научно-производственную корпорацию, где открыты десятки инновационных производств. Появились новые отрасли науки и экономики. Например, сегодня учеными ведутся работы над электрическими транспортными средствами (пассажирскими, грузовыми, персональными) и их компонентами, в том числе накопителями энергии, а значит, зарождается новая отрасль — электротранспорт. Созданы и функционируют производства V и VI технологических укладов, реализуются системные проекты, которые обеспечивают развитие принципиально новых для нашей страны секторов и видов деятельности. Выстроена завершенная цепочка — от идеи и фундаментальных исследований до практических разработок, создания экспериментального (или опытного) производства и продажи готовой инновационной продукции. В самой НАН действует уже более 100 таких производств разной направленности.Белорусская наука вышла на качественно новый уровень, близкий к мировому. Какие вопросы интересуют сегодня ученых? Искусственное выращивание органов и тканей человеческого организма, синтезирование искусственной клетки с набором генов; создание нанолекарств с заданными свойствами и работа над собственной вакциной от коронавируса; разработка искусственного интеллекта, превосходящего человеческий; создание суперновых композиционных материалов для различных сфер.Как можно улучшить взаимодействие ученых, реального сектора экономики и IT-ресурса? На этот счет у Владимира Гусакова есть конкретные предложения, которые будут озвучены на VI Всебелорусском народном собрании. Например, выстроить крупные сквозные транснациональные корпорации и создать единую корпоративную систему управления реальным сектором по цепочкам технологической и экономической сопряженности предприятий и на основе системных IT-решений.Меры стимулирования, по мнению ученого, должны быть направлены на так называемый диктат технологий, который обеспечивает не только высочайшее качество работ и продукции, дисциплину и интенсивность труда на уровне мировых аналогов, но и наращивание компетенций кадров. Владимир Гусаков убежден: необходимо повышать уровень локализации высокоэффективных инновационных производств, в том числе путем замещения отдельных технических решений и технологических процессов в применяемых зарубежных технологиях. Улучшать инвестиционный климат, создавая равные условия доступа к финансовым ресурсам всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности; привлекать стратегических инвесторов, обладающих лучшими технологиями и развитой системой продвижения продукции на мировом рынке. Активнее производить и реализовывать отечественную наукоемкую продукцию. Наращивать потенциал отраслевой и корпоративной науки, отечественных технологий для глубокой переработки сырья, его использования по новым направлениям и получения высококонкурентных изделий под разнообразный потребительский спрос.— подчеркивает Владимир Гусаков.