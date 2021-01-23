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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Делегат ВНС, председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков — о том, какие технологии могут послужить на благо нашей страны в ближайшую пятилетку, наращивании потенциала отраслевой науки и ожиданиях от форума

«Объединить усилия и вместе реализовывать наш выбор»

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук, — ученый с большой буквы и человек дела. Под его руководством академическая наука внесла весомый вклад в развитие экономики. И не только за счет открытия на базе ряда институтов опытных производств, но и за счет активного сотрудничества с предприятиями-гигантами. Делегатом Всебелорусского народного собрания Владимир Гусаков будет во второй раз. С «Р» он поделился мыслями о том, какие технологии могут послужить на благо нашей страны в ближайшую пятилетку, о наращивании потенциала отраслевой науки, а также ожиданиями от масштабного народного форума.

На первом месте — наука

Карьеру Владимира Гусакова как ученого можно назвать классической: он прошел все ступеньки научного и творческого роста. Это очная аспирантура и защита кандидатской диссертации. Работа младшим и старшим научным сотрудником. Затем очная докторантура и защита докторской диссертации. Работа заведующим структурным подразделением в институте — сектором кооперации и интеграции, директором Института экономики и информации в АПК. Работа в Академии аграрных наук в должности вице-президента и одновременно выполнение функций академика-секретаря Отделения экономики. Затем приглашение в Национальную академию наук заместителем председателя и исполнение обязанностей академика-секретаря Отделения аграрных наук.

И вот сейчас — председатель президиума Национальной академии наук. Со стороны все выглядит просто, как по нотам. Но в реальности не совсем так, говорит Владимир Гусаков. За каждым шагом стоял огромный творческий труд, зачастую приходилось забывать о затратах и времени.

— Однако говорить, что я мечтал стать ученым с юных лет, неправильно. Все складывалось поэтапно. Абсолютно не собирался после окончания вуза, кстати, экономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, заниматься наукой. Хотя во время учебы участвовал в студенческом научном обществе, различных олимпиадах и конкурсах и даже занимал призовые места. Сразу же после окончания БГСХА, а это было в 1976 году, пошел на работу в колхоз главным экономистом. Это, по сути, было мое первое рабочее место. Хотя два года до поступления в вуз я уже работал, это было время поиска. Только в колхозе пришло убеждение, что надо учиться дальше. 

После года работы Владимир Гусаков поступил в аспирантуру Белорусского НИИ экономики и организации сельского хозяйства. Были ли сомнения при выборе пути науки? Без них не обошлось. Ведь однокурсники по вузу, которые пошли на производство, имели хорошие должности, материальное благополучие. В это время Владимир Гусаков учился в аспирантуре, снова на стипендии. Спасали повышенная работоспособность и стремление быть не хуже других. В любых обстоятельствах. 

— Вскоре в аспирантуре я не только сравнялся с лучшими, но был впереди многих по числу публикаций, участию в научных конференциях, научным командировкам и т.п. Меня избрали секретарем комсомольской организации института и членом бюро Октябрьского райкома комсомола Минска. Но на первом месте всегда стояла наука. 

Не отстаем от мировых достижений

Как показывает время, все было не зря. За более чем четыре десятка лет в науке Владимир Гусаков стал ведущим ученым в области аграрной экономики. Его знают как разработчика теории переходного периода и методологии рыночного аграрного хозяйственного механизма. Он один из авторов государственной программы совершенствования АПК Беларуси на 2001–2005 годы, возрождения и развития села на 2001–2010 годы. Автор и соавтор более 1000 научных работ, 30 монографий и книг. Подготовил около 40 докторов и кандидатов экономических наук. Сегодня это одна из самых крупных научных школ страны. 

За время председательства Владимира Гусакова Национальная академия наук взяла курс на тесное взаимодействие с практикой, превратилась в крупную научно-производственную корпорацию, где открыты десятки инновационных производств. Появились новые отрасли науки и экономики. Например, сегодня учеными ведутся работы над электрическими транспортными средствами (пассажирскими, грузовыми, персональными) и их компонентами, в том числе накопителями энергии, а значит, зарождается новая отрасль — электротранспорт. Созданы и функционируют производства V и VI технологических укладов, реализуются системные проекты, которые обеспечивают развитие принципиально новых для нашей страны секторов и видов деятельности. Выстроена завершенная цепочка — от идеи и фундаментальных исследований до практических разработок, создания экспериментального (или опытного) производства и продажи готовой инновационной продукции. В самой НАН действует уже более 100 таких производств разной направленности.

Белорусская наука вышла на качественно новый уровень, близкий к мировому. Какие вопросы интересуют сегодня ученых? Искусственное выращивание органов и тканей человеческого организма, синтезирование искусственной клетки с набором генов; создание нанолекарств с заданными свойствами и работа над собственной вакциной от коронавируса; разработка искусственного интеллекта, превосходящего человеческий; создание суперновых композиционных материалов для различных сфер. 

Белорусская наука вышла на качественно новый уровень, близкий к мировому.

— По всем названным мировым достижениям наша наука находится на передовых позициях, а в каких-то разработках лидирует. Например, наши биологи и медики активно работают с ДНК и уже научились редактировать геном человека. В НАН открыт Республиканский центр геномных биотехнологий. Физики, информатики трудятся над искусственным интеллектом и уже научили машины разговаривать, читать, общаться, выполнять заданные операции. Работа над собственной вакциной тоже начата в Институте физиологии НАН. 

Диктат технологий

Как можно улучшить взаимодействие ученых, реального сектора экономики и IT-ресурса? На этот счет у Владимира Гусакова есть конкретные предложения, которые будут озвучены на VI Всебелорусском народном собрании. Например, выстроить крупные сквозные транснациональные корпорации и создать единую корпоративную систему управления реальным сектором по цепочкам технологической и экономической сопряженности предприятий и на основе системных IT-решений. 

— Необходимо формирование общенационального информационного ресурса, обеспечивающего сбор, обработку, хранение и обмен данными о наличии сырья, материалов и комплектующих, а также складских запасов готовой продукции, с целью оптимизации их потоков. В широком плане должны применяться лучшие разработки оте­чественных ученых, без этого невозможно инновационное развитие экономики — от системы дистанционного зондирования Земли, идентификации и прослеживаемости товаров, использования суперкомпьютеров и искусственного интеллекта для обработки больших данных до умных систем во всех сферах производства и обслуживания. 

Меры стимулирования, по мнению ученого, должны быть направлены на так называемый диктат технологий, который обеспечивает не только высочайшее качество работ и продукции, дисциплину и интенсивность труда на уровне мировых аналогов, но и наращивание компетенций кадров. Владимир Гусаков убежден: необходимо повышать уровень локализации высокоэффективных инновационных производств, в том числе путем замещения отдельных технических решений и технологических процессов в применяемых зарубежных технологиях. Улучшать инвестиционный климат, создавая равные условия доступа к финансовым ресурсам всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности; привлекать стратегических инвесторов, обладающих лучшими технологиями и развитой системой продвижения продукции на мировом рынке. Активнее производить и реализовывать отечественную наукоемкую продукцию. Наращивать потенциал отраслевой и корпоративной науки, отечественных технологий для глубокой переработки сырья, его использования по новым направлениям и получения высококонкурентных изделий под разнообразный потребительский спрос. 

— Нет ничего невозможного, ученые в этом убеждены, — подчеркивает Владимир Гусаков. — Необходимо только объединить усилия и вместе реализовывать наш выбор. Вместе строить свою страну.

arteaga@sb.by
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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