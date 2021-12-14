SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Обамеянг лишен капитанской повязки в лондонском «Арсенале» за нарушение дисциплины

Обамеянг лишен капитанской повязки в лондонском «Арсенале» за нарушение дисциплины

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг лишен капитанского статуса в лондонском «Арсенале» за серьезное дисциплинарное нарушение, сообщается на официальном сайте «канониров».


«После нарушения дисциплины на прошлой неделе Пьер-Эмерик Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба и отстранен от участия в ближайшем матче Английской премьер-лиги против «Вест Хэма», – говорится в сообщении. – Ожидаем, что все наши игроки, особенно капитан, будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы установили и согласовали».

На данный момент лондонская команда, имея 26 очков после 16 встреч, занимает в турнирной таблице Английской премьер-лиги шестое место.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы