Оба кандидата в президенты США получили более половины необходимых для победы голосов

Дональд Трамп победил во Флориде, что дало ему 29 голосов – больше, чем в любом другом "колеблющемся" штате. А Джозеф Байден выиграл в "колеблющемся" штате Аризона (11 голосов).Пока непонятен исход голосования в "колеблющихся" штатах Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Джорджия, Северная Каролина, Миннесота, Висконсин, Айова и Невада.