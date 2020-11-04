Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил 223 голоса выборщиков, действующий президент, республиканец Дональд Трамп – 148. У обоих политиков более половины от необходимых для победы 270 голосов, сообщает Fox News.
Дональд Трамп победил во Флориде, что дало ему 29 голосов – больше, чем в любом другом "колеблющемся" штате. А Джозеф Байден выиграл в "колеблющемся" штате Аризона (11 голосов).
Пока непонятен исход голосования в "колеблющихся" штатах Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Джорджия, Северная Каролина, Миннесота, Висконсин, Айова и Невада.
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Оба кандидата в президенты США получили более половины необходимых для победы голосов
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Фото: РЕЙТЕР
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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