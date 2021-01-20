Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк провел сегодня встречу с генеральным директором белорусского ОАО «Могилевлифтмаш» Сергеем Чертковым и генеральным директором армянского ЗАО «Рафэлгриг» Рафаэлем Григоряном (дилер белорусского лифтостроителя). Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Армении в части модернизации лифтового хозяйства Армении. Участники встречи отметили положительный опыт по установке белорусских лифтов в 2020 году в рамках соответствующей комплексной программы мэрии города Еревана», – подчеркнули в посольстве.
Руководители ОАО «Могилевлифтмаш» и ЗАО «Рафэлгриг» подтвердили нацеленность на продолжение активной работы на данном направлении.
Фото посольства Беларуси в Армении
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ОАО «Могилевлифтмаш» участвует в модернизации лифтового хозяйства Армении
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