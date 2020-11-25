ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» посетила делегация Народной Республики Бангладеш, которую возглавил посол Бангладеш в РФ и Беларуси по совместительству Камрул Ахсан, сообщается на официальном сайте предприятия.
Члены делегации ознакомились с номенклатурой продукции холдинга, ее характеристиками и конкурентными преимуществами.
В ходе переговоров с руководством холдинга обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества.
В пресс-службе предприятия напомнили, что в 2016 году холдинг «Амкодор» выполнил контракт по поставке в Народную Республику Бангладеш более 1400 единиц самоходной техники и навесных рабочих органов к ней на сумму 50 миллионов долларов.
27 апреля 2017 года в Народной Республике Бангладеш состоялось торжественное открытие торгово-сервисного центра «AMKODOR Palash Industrial Zone Ltd.», которое было приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Сейчас между холдингом «Амкодор» и официальными органами Народной Республики Бангладеш идет работа по подготовке контрактов на поставку в эту страну очередных партий техники «Амкодор» на 17 и 100 миллионов долларов.
Фото: amkodor.by
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ОАО «Амкодор» запланировало поставку техники в Бангладеш на 117 миллионов долларов
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