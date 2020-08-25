О зарплатах, пенсиях и внешнем долге. Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов

– Хочу, прежде всего, чтобы вы мне ответили на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договаривались, что она должна быть у бюджетников примерно 80 процентов от средней зарплаты по стране. Но, естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии – это святое.
Александр Лукашенко подчеркнул, что пенсии должны держаться на уровне 40 процентов от средней заработной платы по стране, «чего бы нам это ни стоило»:
– Ветераны оказались самыми стойкими и надежными нашими людьми. Фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Нельзя их обидеть. Ни в коем случае. Если мы их обидим, значит, мы просто не власть и не государство.
Еще одна поднятая тема – внешний долг:
– Как мы видим выполнение наших обязательств по внешнему долгу? – поинтересовался Президент. – Как обстоят дела здесь? Если его надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям, и сейчас эту работу разворачивать. Если мы не будем рефинансировать и сами справимся, значит, вы должны мне доложить, каким образом мы справимся.
Глава государства подчеркнул: время сейчас непростое.
– Мы сегодня говорим о том, что очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса, – заметил он. – Это очень большие расходы. Плюс еще напрягли экономическую обстановку вот эти хождения по улицам, так называемые акции-митинги. Никто же деньги из них не считает.
Потери, по словам Александра Лукашенко, уже составили 500 миллионов:
– А сколько косвенных будет потерь? Вопрос. Это тоже отразится на бюджете.
Спросил Президент у присутствующих о доходах и расходах, о дефиците бюджета:
– В связи с тем, что и экономика еще не восстановилась, и другие страны еще не открылись, – уточнил он, подчеркнув, что речь идет о традиционных для Беларуси рынках. – Что происходит на внешних рынках? Как функционирует экономика? По каким статьям бюджета мы чего-то недополучаем?
Министр финансов Юрий Селиверстов в ответ рассказал следующее:
– В текущем году в запланированных объемах поступают акцизы, НДС, вывозные таможенные пошлины на калийные удобрения. Да, действительно, в условиях замедления экономической активности, которая была связана с пандемией, а также с некоторыми вопросами работы нефтехимического комплекса в первом квартале этого года значительно ниже запланированного объема поступали вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, налог на прибыль, который зачисляется в республиканский бюджет, а также дивиденды от государственной собственности.
Министр финансов: все обязательства перед людьми будут выполнены
Фото: БЕЛТА