О силе фотографии. Вышел официальный трейлер фильма "Великий"

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"Не закрывать глаза на правду и бороться до последнего" – девиз новой картины.Кинолента переносит зрителя в 1970-е годы. Военный фотограф Юджин Смит по заданию редакции отправляется в Японию. Там в прибрежном городе Минамата случается масштабная экологическая трагедия. Мастер снимает репортаж, который шокирует весь мир. Теперь ему принадлежат величайшие кадры в истории: но не ради славы он сделал это. Теперь Юджин идет по новому пути, он не закрывает глаза на правду, борется с несправедливостью и идет до последнего.В драме сыграли Джонни Депп, Билл Найи, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Кэтерин Дженкинс, Дзюн Кунимура, Лили Робинсон.