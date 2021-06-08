Высокотехнологичное производство, сравнимое с космическими технологиями. Во Дворце Независимости обсудили работу ВПК



– В силу сложившихся обстоятельств, а они всегда у нас были непростыми, очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил – не только армии, всех Вооруженных Сил – современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур. Допустим, для внутренних войск нужно специфическое вооружение, оно несколько отличаться будет от армии. Армии нужен более широкий спектр вооружения. Об этом мы много раз говорили, ставились конкретные задачи. И меня сегодня интересует больше всего, как выполняются, решаются те задачи, по которым мы определялись.





Президент также констатировал, что ВПК вносит приличный вклад в экономику страны:





– А самое главное – это высокотехнологичное производство, сравнимое только с космическими и атомными технологиями. Без современных продвинутых технологий невозможно создать современное оружие.





Отдельно, обращаясь к участникам мероприятия, Александр Лукашенко коснулся темы санкций:





– В непростые времена все нам угрожают: санкции, санкции… Конечно, наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем таких прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, с Евросоюзом. Понятно, что те, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения – Россия, Китайская Народная Республика, Турция, – у нас с ними хорошие отношения, поэтому будем надеяться, что вот эти санкционные угрозы не столь влияют на военно-промышленный комплекс нашей страны. Тем не менее хотел бы, чтобы вы обрисовали ситуацию.





Любое производство, обратил внимание Глава государства, также важно своими финансовыми и экономическими показателями. Поинтересовался, чего мы ожидаем к концу года:





– Какие вооружения мы произведем? Какова себестоимость, затраты на эти вооружения? Какой будет экспорт вооружений? Мы это тоже не скрываем – продаем оружие. Может быть, не так широко, как другие. Меня волнует производство прежде всего стрелкового оружия. Вы понимаете, я недавно сказал, мы не собираемся кого-то побеждать, вряд ли это произойдет, мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику. И должны защитить сами себя и свои семьи. Без стрелкового оружия, своего оружия, если, не дай бог, какой-то конфликт, не дай бог, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг и противник будет понимать, что с нами лучше не связываться. Каждая семья, каждый взрослый и даже подросток будет защищать свою землю, свой дом и свою семью… Я не говорю о других видах, которые мы производим. В территориальные органы, в семью ракету не отдашь. Но стрелковым оружием, гранатометами отчасти территориальные органы мы оснастить можем. Поэтому мы должны минимум оружия производить у себя.





Всякое может случиться, поэтому надеяться на заморского дядю не стоит, резюмировал Президент:





– Надо иметь свое. Тем более близкая нам страна, с которой мы разрабатываем, производим оружие, Россия, она абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство.





Спросил Александр Лукашенко и о перспективных видах вооружений:





– Допустим, новая ракета «Полонез», как идет ее разработка? Другие подобные типы?





Коснулся Глава государства и вопроса проведения выставки Milex-2021, которая пройдет в нашей стране с 23 по 26 июня:





– Что мы там представим? Как мы будем выглядеть? Кто к нам приедет в эти пандемийные времена?

