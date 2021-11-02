О пользе рыбы и лучшем способе ее приготовления рассказала нутрициолог

Для детей первого года жизни наиболее полезна нежирная рыба: минтай, хек, треска, судак, навага. В данных сортах содержатся легкоусвояемый белок, фолиевая кислота, витамины группы В, железо, фосфор. После трех лет ребенка уже можно знакомить с красной рыбой, в которой содержится больше белка, жиров и полиненасыщенных кислот, однако меньше витамина В.
Женщинам рекомендуется употреблять в пищу жирную рыбу, которая очень полезна для репродуктивной системы и здоровья кожи. Лосось, форель, семга, сельдь, скумбрия – все благоприятно влияют на развитие и функционирование органов малого таза. А вот диетического питания также подходят нежирные сорта – минтай, хек, щука, тилапия.
Представителям сильного пола полезно включать в свой рацион минтай и треску для усиления потенции и поддержания мужского здоровья. Также мужчинам рекомендуется регулярно есть лосось, который помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и обладает противовоспалительными свойствами, и тунец, способный укреплять кости и повышать уровень тестостерона.
Для здорового питания следует использовать щадящие способы термической обработки рыбы, такие как варка, запекание, тушение, готовка на пару, в мультиварке или на гриле, избегая жарки в масле. Подавайте рыбу с тушеными или свежими овощами, зелеными салатами. В качестве гарнира с рыбой хорошо сочетаются рис, булгур, киноа, отварной или запеченный картофель.
Рецепт от eda.sb.by
Рыба с брокколи на пару
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• Треска – 300 г
• Брокколи – 200 г
• Морковь – 1 шт.
• Укроп по вкусу
• Перец горошком по вкусу
• Лавровый лист – 2 шт.
• Соль по вкусу
• Перец молотый по вкусу
• Лимонный сок по вкусу
• Масло растительное по вкусу
2. Затем рыбу поперчить, посолить с обеих сторон.
3. В кастрюлю – поддон пароварки налейте воду, достаточно пол-литра, столько, чтобы не выкипела за 20 минут. Бросьте два лавровых листа, веточку укропа с зонтиком или просто укропное семя, или семена тмина, все они обладают отменным ароматом, получается удачное сочетание с рыбой.
4. Куски рыбного филе смажьте подсолнечным маслом и поместите на решетку пароварки. Сбрызните рыбу свежевыжатым лимонным соком.
5. Разложите брокколи между рыбой.
6. Для красоты и яркости поместите туда же тонкие ломтики моркови, присыпьте любой любимой приправой и поставьте над паром. Кастрюлю закройте крышкой и готовьте на пару при несильном кипении минут 20 (в зависимости от толщины вашей рыбы).