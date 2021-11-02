О пользе рыбы и лучшем способе ее приготовления рассказала нутрициолог

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Светлана Александрова

фото из личного архива

Рецепт от eda.sb.by

• Треска – 300 г

• Брокколи – 200 г

• Морковь – 1 шт.

• Укроп по вкусу

• Перец горошком по вкусу

• Лавровый лист – 2 шт.

• Соль по вкусу

• Перец молотый по вкусу

• Лимонный сок по вкусу

• Масло растительное по вкусу

Для детей первого года жизни наиболее полезна нежирная рыба: минтай, хек, треска, судак, навага. В данных сортах содержатся легкоусвояемый белок, фолиевая кислота, витамины группы В, железо, фосфор. После трех лет ребенка уже можно знакомить с красной рыбой, в которой содержится больше белка, жиров и полиненасыщенных кислот, однако меньше витамина В.Женщинам рекомендуется употреблять в пищу жирную рыбу, которая очень полезна для репродуктивной системы и здоровья кожи. Лосось, форель, семга, сельдь, скумбрия – все благоприятно влияют на развитие и функционирование органов малого таза. А вот диетического питания также подходят нежирные сорта – минтай, хек, щука, тилапия.Представителям сильного пола полезно включать в свой рацион минтай и треску для усиления потенции и поддержания мужского здоровья. Также мужчинам рекомендуется регулярно есть лосось, который помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и обладает противовоспалительными свойствами, и тунец, способный укреплять кости и повышать уровень тестостерона.Для здорового питания следует использовать щадящие способы термической обработки рыбы, такие как варка, запекание, тушение, готовка на пару, в мультиварке или на гриле, избегая жарки в масле. Подавайте рыбу с тушеными или свежими овощами, зелеными салатами. В качестве гарнира с рыбой хорошо сочетаются рис, булгур, киноа, отварной или запеченный картофель.1.Рыбное филе хорошо помыть, обсушить бумажной салфеткой или кухонным полотенцем.2. Затем рыбу поперчить, посолить с обеих сторон.3. В кастрюлю – поддон пароварки налейте воду, достаточно пол-литра, столько, чтобы не выкипела за 20 минут. Бросьте два лавровых листа, веточку укропа с зонтиком или просто укропное семя, или семена тмина, все они обладают отменным ароматом, получается удачное сочетание с рыбой.4. Куски рыбного филе смажьте подсолнечным маслом и поместите на решетку пароварки. Сбрызните рыбу свежевыжатым лимонным соком.5. Разложите брокколи между рыбой.6. Для красоты и яркости поместите туда же тонкие ломтики моркови, присыпьте любой любимой приправой и поставьте над паром. Кастрюлю закройте крышкой и готовьте на пару при несильном кипении минут 20 (в зависимости от толщины вашей рыбы).