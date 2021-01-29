О чем Президенту доложил ректор БГУ Андрей Король

Глава государства посещает Белорусский государственный университет. Александр Лукашенко ознакомился с экспозицией музея землеведения географического факультета БГУ. Президенту также доложили о деятельности и перспективах ведущего вуза страны. Ректор Андрей Король, в частности, доложил о научной деятельности университета:



– Его структура неоднородная. Она свидетельствует о качестве образования, практикоориентированности обучения. Например, каждая пятая кандидатская диссертация в стране и каждая шестая докторская защищается в БГУ. Каждый третий студент из банка одаренной молодежи – это студент нашего университета.



Говоря о последних достижениях, ректор отметил, что добиться системных изменений можно только на системной основе:



– Нами была разработана и внедрена автоматизированная система расчета рейтинговых оценок деятельности. Результаты деятельности преподавателя по науке, по образованию, по воспитательной сфере суммируются, им присваивается балльное значение и они ранжируются. Естественно, что полученное значение привязывается и к возможности материального стимулирования. Нам, кстати, удалось сделать так, что рост производительности труда превысил заработную плату. Появилась возможность давать гранты ректора, надбавки за научные достижения.



Рассказал Андрей Король и о международном сотрудничестве. Подчеркнул, что основная категория иностранных обучающихся – это китайские студенты:



– Их 1785. И вообще, на рубеже 2020–2021 года в БГУ учатся свыше четырех тысяч иностранцев, из которых 123 – аспиранты. Активно развиваем образование на английском языке. Например, на первой ступени пять специальностей полностью обеспечиваются англоязычными программами. На второй ступени – 23 специальности из 54 по университету.



Отдельно – о рейтингах вуза в мире. Так, по словам Андрея Короля, в ключевом рейтинге университетов QS, БГУ занимает 317-е место:



– Мы входим и в тысячу ведущих вузов в Times Higher Education (это научный рейтинг). А наша библиотека первая в Европе и третья в мире по критериям библиотечного дела с точки зрения работы электронной библиотеки.



В Белорусском государственном университете, рассказал ректор, есть и образовательный портал, где у студентов имеется возможность проводить занятия с помощью информационно-коммуникационных технологий. Особенно, отметил Андрей Король, это актуально в наше «непростое ковидное время»:



– В соответствие с подобными занятиями уже приведено около 40 учебных программ. Для этого программы должны быть совершенно нового содержания, учебники – новыми. Преподаватель видит всех студентов, студенты – преподавателя. Отсидеться не удастся. Вход в систему, выход из нее, портфолио студента – все это отражается на портале. У каждого из наших 20 тысяч студентов есть аккаунты, личные кабинеты. Процесс налажен. Есть определенные плюсы, есть и минусы. Прежде всего это потеря невербального общения. Однако этот вариант в этот период нам представляется актуальным.



Показали Александру Лукашенко и интегрированный студенческий билет, совмещенный с банковской картой.



– Она дает право пропуска во все аудитории, в библиотеку, даже в столовую, – уточнил Андрей Король. – Прорабатываем вопрос, чтобы студентам и преподавателям по ней предоставляли социальную скидку. Чтобы подобный корпоративный компонент имел не только словесное, но и материальное воплощение.