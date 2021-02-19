Об этом порталу sb.by рассказала ведущий специалист издательства «Беларусь» Анжела Садовская.
- В приоритете альбомы о Беларуси, ведь в стране постоянно строятся новые объекты, проводятся масштабные реконструкции, реставрации, появилось множество спортивных объектов. Поэтому изображенный, например, четыре года назад объект можно и не узнать. Обновляются иллюстрации, информация, учитываем пожелания читателей по формату и языкам. Если раньше добавлялась информация на русском, белорусском и английском языках, то теперь добавляем китайский и польский. Мы заинтересованы, чтобы наши книги увозили туристы. Мы также работаем с компетентными историками, поэтому за каждое уверены – оно достоверно, - отметила Анжела Александровна.
Также специалист рассказала, что издательство продолжает серию книг «Славутыя мастакi з Беларусi» - вышло уже более 30 книг. Координатор проекта и автор идеи – генеральный директор Национального художественного музея РБ Владимир Прокопцов.
- Книги небольшого формата, доступны по цене. Большие издания дороже, а мы хотим, чтобы серия носила просветительский характер и ее мог позволить себе каждый. Многие имена людей, которым посвящены книги, на слуху: Павел Маслеников, Антон Бархатков, Лев Альперович, Лазарь Хидекель, Станислав Жуковский. Но где-то информация забылась, считается что, например, художник польский или российский. На самом деле они наши. Мы хотим, чтобы имена были возвращены нам, чтобы молодежь о них знала, - подытожила Анжела Садовская.
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О Беларуси на китайском. Издательство «Беларусь» выпускает около 70 новых наименований в год
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ