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  2. Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу в штатном режиме после 15 мая

Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу в штатном режиме после 15 мая

Нью-Йоркская фондовая биржа с 15 мая вернется к штатному функционированию, сообщает CNN. С 23 марта из-за пандемии нового коронавируса биржа проводит торги только в виртуальном пространстве.


С 15 мая участников торгов начнут допускать в помещения биржи, но ограничат число находящихся в одном помещении и предпишут им соблюдать безопасную дистанцию, пишет ТАСС. Биржа в Сан-Франциско может заработать с 3 мая.

В США, по последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии заразились 841,5 тысячи человек, скончались 46 769, выздоровели 152 286.

Фото: pixabay


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