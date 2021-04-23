«Нью-Джерси» Шаранговича уступил «Питтсбургу» в матче НХЛ

«Дьяволы» лишились теоретических шансов на выход в плей-офф НХЛ, несколько дней назад проиграв этому же сопернику в сверхдраматичном поединке – 6:7. Однако докатывать сезон, что называется, на спущенных колесах подопечные Линди Раффа, разумеется, не собираются – и на очередную встречу с «пингвинами» они настраивались со всей серьезностью. Впрочем, побить козыри хозяев льда они не смогли.Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отметились Сидни Кросби (1-я минута), Коди Сеси (18), Брайан Раст (33), Каспери Капанен (33) и Теодор Блюгер (36). А у «Нью-Джерси» единственный гол на свой счет записал Мэтт Теннисон (13).Егор Шарангович, до того набиравший баллы по системе «гол плюс пас» на протяжении трех матчей подряд, в этот раз не сумел пополнить свою очковую копилку. Проведя на льду 17 минут 21 секунду, минчанин нанес один бросок по воротам, совершил один силовой прием и один раз потерял шайбу. Белорусский нападающий завершил в целом не самую удачную свою игру с показателем полезности «-2».Всего в активе белорусского форварда 22 (11+11) очка в 44 матчах Национальной хоккейной лиги.Этот сезон Шарангович, напомним, начинал в минском «Динамо», в составе которого являлся одним из лучших. На отличную готовность и статистику хоккеиста обратили внимание в «Нью-Джерси Девилз», которому принадлежат права на форварда, и его отозвали из стана «зубров» для подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги. 15 января Шарангович дебютировал в ней и стал первым белорусом, вышедшим на лед в сильнейшей хоккейной лиге мира с 15 марта 2016 года, когда Михаил Грабовский провел свой последний поединок в составе «Нью-Йорк Айлендерс».