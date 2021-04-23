Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Нью-Джерси» Шаранговича уступил «Питтсбургу» в матче НХЛ

«Нью-Джерси» Шаранговича уступил «Питтсбургу» в матче НХЛ

Сегодня ночью по нашему времени «Нью-Джерси Девилз», цвета которого защищает белорус Егор Шарангович, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл в гостях «Питтсбург Пингвинз» – 1:5 (1:2, 0:3, 0:0), потерпев восьмое поражение подряд.


«Дьяволы» лишились теоретических шансов на выход в плей-офф НХЛ, несколько дней назад проиграв этому же сопернику в сверхдраматичном поединке – 6:7. Однако докатывать сезон, что называется, на спущенных колесах подопечные Линди Раффа, разумеется, не собираются – и на очередную встречу с «пингвинами» они настраивались со всей серьезностью. Впрочем, побить козыри хозяев льда они не смогли. 

Заброшенными шайбами в составе «Питтсбурга» отметились Сидни Кросби (1-я минута), Коди Сеси (18), Брайан Раст (33), Каспери Капанен (33) и Теодор Блюгер (36). А у «Нью-Джерси» единственный гол на свой счет записал Мэтт Теннисон (13).

Егор Шарангович, до того набиравший баллы по системе «гол плюс пас» на протяжении трех матчей подряд, в этот раз не сумел пополнить свою очковую копилку. Проведя на льду 17 минут 21 секунду, минчанин нанес один бросок по воротам, совершил один силовой прием и один раз потерял шайбу. Белорусский нападающий завершил в целом не самую удачную свою игру с показателем полезности «-2». 

Всего в активе белорусского форварда 22 (11+11) очка в 44 матчах Национальной хоккейной лиги.

Этот сезон Шарангович, напомним, начинал в минском «Динамо», в составе которого являлся одним из лучших. На отличную готовность и статистику хоккеиста обратили внимание в «Нью-Джерси Девилз», которому принадлежат права на форварда, и его отозвали из стана «зубров» для подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги. 15 января Шарангович дебютировал в ней и стал первым белорусом, вышедшим на лед в сильнейшей хоккейной лиге мира с 15 марта 2016 года, когда Михаил Грабовский провел свой последний поединок в составе «Нью-Йорк Айлендерс».
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Брестское "Динамо" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Авторы
СКАНИРУЙТЕ