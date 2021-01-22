«Нью-Джерси» Шаранговича потерпел первое поражение в основное время в этом сезоне НХЛ

В составе «островитян» отличились Мэтью Барзал (5-я минута), Джордан Эберле дважды (20, 42) и Брок Нельсон (45). А единственную шайбу у «Нью-Джерси Девилз» забросил Натан Бастиан (23), который, отметим, прервал сухую серию российского голкипера «Айлендерс» Семена Варламова, не пропускавшего 142 минуты 10 секунд (восьмой результат в истории НХЛ).Впрочем, этот факт вряд ли утешит игроков «Нью-Джерси», которые сыграли, пожалуй, самый неудачный матч в нынешнем сезоне. Относится это и к Егору Шаранговичу. Он провел на льду 14 минут 53 секунды, заблокировал один бросок, применил силовой прием, один раз потерял шайбу, проиграл все шесть вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности «0».Всего по итогам четырех матчей регулярного чемпионата НХЛ белорусский форвард набрал два очка (1+1) по системе «гол плюс пас» и имеет показатель полезности «+2».Следующий матч «Нью-Джерси» проведет ночью 25 января по нашему времени опять же против «Нью-Йорк Айлендерс», правда, на сей раз на своем льду.«Дьяволы» имеют 5 очков после 4 проведенных встреч и занимают 4-е место в таблице Восточного дивизиона.