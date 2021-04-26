«Нью-Джерси» потерпел поражение от «Филадельфии», Шарангович реализовал послематчевый буллит

А ведь команда была максимально близка к тому, чтобы наконец прервать серию осечек. «Дьяволы» вели в счете 3:1 за полторы минуты до окончания основного времени, но пропустили две шайбы в самой концовке, а затем хуже провели и буллитную серию, до которой по итогам дошло дело.В составе «Филадельфии» отличились Шон Кутюрье (12-я минута), Клод Жиру дважды (оба раза – на 59-й минуте) и Кевин Хейз (победный буллит). А у «Нью-Джерси» заброшенными шайбами отметились Майкл Маклауд (5), Майлз Вуд (28) и Павел Заха (50).Егор Шарангович, проведя на льду 18 минут 49 секунд, нанес пять бросков по воротам, совершил одну потерю шайбы и завершил матч с показателем полезности «0».В серии послематчевых бросков тренерский штаб «Нью-Джерси» доверил белорусскому нападающему исполнение одного из буллитов – и Шарангович не подвел, четко реализовав свою попытку.Всего Егор Шарангович провел в Национальной хоккейной лиге 46 матчей, в которых набрал 23 (11+12) очка по системе «гол плюс пас».«Нью-Джерси», досрочно утративший шансы на попадание в плей-офф, имеет 35 баллов после 48 проведенных встреч и занимает седьмое место в таблице Восточного дивизиона.